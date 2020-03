Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher unterwegs - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss/Grevenbroich (ots)

In Neusser-Norden überraschte der Bewohner eines Einfamilienhauses am Montagabend (02.03.) an der Nibelungenstraße ungebetene Gäste auf frischer Tat. Als er, gegen 20:00 Uhr, verdächtige Geräusche an seiner Terrassentür hörte, machte der Zeuge auf sich aufmerksam. Als die vermeintlichen Einbrecher erkannten, dass sie offensichtlich bei ihrem Tun ertappt worden waren, gaben sie Fersengeld und flüchteten, ohne in das Haus eingestiegen zu sein, in unbekannte Richtung. Beschreiben konnte der Wohnungsinhaber die Täter nicht. Eine Fahndung nach Verdächtigen durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Am Montag (02.03.), im Tatzeitraum zwischen 12:30 Uhr und 15:45 Uhr, versuchten Unbekannte in Grevenbroich-Elsen sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Buschfeld" zu verschaffen. Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung stellten bei ihrer Rückkehr Hebelspuren an der Haustür fest. Den Einbrechern war es nicht gelungen, in die Wohnräume vorzudringen.

Die Kripo bittet mögliche Zeugen, die in den genannten Fällen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zentral zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.

Dass man sich vor Einbrechern ein Stück weit selber schützen kann, zeigt regelmäßig die hohe Anzahl der Versuchsstraftaten. In diesen Fällen scheitern Täter nicht selten an technischen Sicherungen (Pilzkopfverriegelungen an Fenstern und Türen, Sperrriegel, etc.). In der Regel dauert ein Einbruch nur wenige Minuten. Bieten Türen und Fenster einen zu hohen Widerstand brechen viele Täter ihren Versuch ab, denn mit jeder Sekunde, die verstreicht steigt ihr Entdeckungsrisiko.

Kostenlose Beratung, wie man mit technischen Sicherungen Einbrechern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt" bieten die Experten der Polizei im Rhein-Kreis Neuss interessierten Wohnungsinhabern an. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw). Am Mittwoch (11.03), um 18 Uhr, findet zudem ein Vortrag in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss, statt. Dieser dauert etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell