POL-AC: Versuchter Einbruch in Schule: Drei Tatverdächtige gestellt

Alsdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (01.03.2020, 16.15 Uhr) haben zwei 17-Jährige und eine 15-Jährige versucht in das Berufskolleg im Heidweg einzubrechen. Ein zufällig anwesender Lehrer konnte beobachten, wie das Trio gewaltsam versuchte ein Loch in die Außenfassade eines Anbaus zu treten. Er verständigte die Polizei. Die konnte die Jugendlichen noch auf dem Schulgelände stellen. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten einen Schraubenzieher. Zum Tatvorwurf äußern wollten sich die Drei, allesamt wohnhaft in Alsdorf, jedoch nicht.

Sie wurden nach dem Einsatz an die Erziehungsberechtigten übergeben und müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchtem Einbruch verantworten.

