POL-F: 191205 - 1246 Frankfurt-Heddernheim: Angestellter schlägt Räuberin in die Flucht

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Abend, den 04.12.2019, versuchte eine derzeit unbekannte Räuberin, ein asiatisches Geschäft in Heddernheim zu überfallen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an dem flinken Verkäufer.

Um 18:55 Uhr betrat eine unbekannte weibliche Person ein asiatisches Geschäft in der Heddernheimer Landstraße. Dort forderte die maskierte Täterin unter Vorhalt eines Messers und Aussprache von Drohungen die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit diesem Vorhaben nicht einverstanden, lenkte der 57-jährige Verkäufer die Maskierte auf geschickte Weise ab und nutzte den Moment, um dieser das Messer aus der Hand zu nehmen. Völlig überrascht von dieser unplanmäßigen Entwicklung ergriff die unbekannte Räuberin die Flucht und rannte aus dem Geschäft in Richtung Antoniusstraße. Der Verkäufer verständigte daraufhin die Polizei, welche im Nahbereich nach der Unbekannten fahndete, diese jedoch nicht mehr antreffen konnte.

Der Verkäufer konnte die Täterin wie folgt beschreiben:

Weiblich, 17-20 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Gestalt, hellhäutig, maskiert mit schwarzer Mütze und Schal, welcher über Mund und Nase gezogen war, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeug_Innen, welche Angaben zur Tat oder zur Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-51299 zu melden.

