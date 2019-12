Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191205 - 1244 Frankfurt-Riederwald: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag kam es an der Kreuzung Wächtersbacher Straße / Borsigallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein Lkw die Wächtersbacher Straße entlang und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in die Borsigallee abzubiegen. Ein 91-jähriger Frankfurter befuhr mit seinem Rad den Radweg der Borsigallee aus Richtung Hessencenter kommend. Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte der Radfahrer die Wächtersbacher Straße direkt vor dem abbiegenden LKW und wurde dabei von diesem erfasst. Der Radfahrer wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der 55-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

