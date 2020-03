Polizei Aachen

POL-AC: Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Gestern Morgen (05.03.20, 5.50 Uhr) wurde einer 78-jährigen Frau in der Oppenhoffallee von einem unbekannten Täter die Handtasche geraubt. Dieser schubste die Seniorin zunächst von hinten zu Boden, bevor er ihr die Tasche mitsamt der Wertgegenstände von der Schulter riss und in Richtung Goerdelerstraße flüchtete. Die Tat ereignete sich etwa in Höhe der Post Filiale. Eine genaue Beschreibung des Täters liegt leider nicht vor.

Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Fluchtrichtung machen können, werden gebeten sich unter der Nummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 zu melden. (am)

