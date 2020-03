Polizei Aachen

POL-AC: Erfolgreiche Suche nach 94-jähriger Vermissten

Würselen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine 94-jährige Patientin des Rhein-Maas-Klinikums vermisst gemeldet. Nach intensiver Absuche des Krankenhauses wurden die Suchmaßnahmen unter Einbindung des öffentlichen Nahverkehrs ausgeweitet. Noch vor Eintreffen eines Flächenspürhundes konnte die Vermisste auf dem Außengelände des Krankenhauses in einem Kellerabgang durch die ebenfalls eingesetzte Polizeifliegerstaffel aufgefunden und Kräfte herangeführt werden. Die Vermisste war bei Bewusstsein, schien leicht unterkühlt, jedoch ansonsten unverletzt und wurde in die Obhut des Krankenhauses übergeben.

i.A.

Bongartz, PHK

