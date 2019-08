Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: e-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige e-Scooter-Fahrerin verletzt wurde, verursachte am Donnerstagmorgen ein unbekannter Autofahrer. Der unbekannte Mann war mit seinem Mercedes in der Straße zwischen den Quadraten H 2 und J 2 in Richtung Marktstraße unterwegs. An der Kreuzung H 1/J 2 gewährte er zunächst drei e-Scooter-Fahrern die Vorfahrt und fuhr anschließend los. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer vierten e-Scooter-Fahrerin. Diese musste ausweichen, stürzte dabei und verletzte sich am Sprunggelenk. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Mercedes-Fahrer setzte seine einfach in Richtung Marktplatz fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen schwarzen Mercedes E-Klasse, älteren Baujahrs, gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Das Fahrzeug war lediglich mit einem männlichen Fahrer, ca. 20 bis 25 Jahre alt, der einen Bart trug, besetzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Mercedes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

