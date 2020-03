Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Unfall am 02.03.2020 in Aachen -Adalbertsteinweg/Aretzstraße-

Aachen (ots)

Am Montag, den 02.03.2020, kam es um 22:54 Uhr in Aachen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem weiteren Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Streifenwagen, im Rahmen einer Einsatzfahrt, den Adalbertsteinweg in Richtung Josefskirche und beabsichtigte nach links in die Aretzstraße abzubiegen. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es dann zum Unfall mit dem entgegenkommenden Pkw, der den Adalbertsteinweg in Richtung Kaiserplatz befuhr. Hierbei wurde eine Person verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0241 - 9577 42101 oder 0241 - 9577 42111. (bg)

