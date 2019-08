Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten 28-Jähriger in Baggersee ertrunken

Karlsruhe (ots)

Ein 28-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 20.45 Uhr in einem Baggersee ertrunken. Badegäste sahen den Mann, wie er unter- aber nicht mehr aufgetaucht ist, und suchten nach ihm. Erst Taucher des DLRG konnten den 28-Jährigen gegen 21.30 Uhr circa 10 Meter vom Strand entfernt in fünf Meter Tiefe auffinden und bergen. Versuche den Mann zu reanimieren verliefen erfolglos.

