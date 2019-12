Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Abgelenkt und Unfall gebaut

Edenkoben (ots)

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird sich ein 23 Jahre alter Sprinter-Fahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße verantworten müssen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser am späten Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße in Edenkoben, kurz vor dem Kreisverkehr Richtung Maikammer, auf das bereits verkehrsbedingt abbremsende Fahrzeug eines BMW-Fahrers auf. Durch die Wucht wurde dieser auf das schon vor ihm stehende Fahrzeug einer 41 Jahre alten Frau aufgeschoben. In diesem befanden sich ebenfalls ihre 8 und 9 Jahre alten Kinder, welche durch den Verkehrsunfall leicht verletzt wurden. Die beiden Jungs und der BMW-Fahrer mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer von etwa 30 Minuten kam es aufgrund von Bergungsmaßnahmen im Ortsausfahrtsbereich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Weitere Ermittlungen müssen nun den Grund für das unaufmerksame Verhalten des 23-Jährigen offen legen.

