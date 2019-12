Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Fortstraße, 11.12.2019, 13:45 Uhr Verkehrsunfall zweier Radfahrer/-in

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 11.12.19, gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Fortstraße/Nordring, zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer, wurde eine 23-jährige Radfahrerin verletzt. Die 23-jährige befuhr den Gehweg der Fortstraße in südlicher Richtung, während der unbekannte Radfahrer vom Nordring her auf dem Gehweg entgegenkam. Sie kollidierten und kamen zu Fall. Sie verständigten sich zunächst darauf, dass nichts passiert sei und jeder fuhr seines Weges. 300m weiter bemerkte die 23-jährige eine unfallbedingte, blutende Wunde. Diese wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und die 23-jährige dann in ein Krankenhaus transportiert. Vom Unfallgegner ist weiteres nichts bekannt. Der Unfallbeteiligte bzw. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

