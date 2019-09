Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kabel auf Bahnübergang gelegt und Schranken blockiert

Bremen (ots)

Bahnstrecke Cuxhaven - Bremerhaven, 21.09. und 22.09.2019

Zweimal haben unbekannte Täter Schäden an einem Bahnübergang im Landkreis Cuxhaven verursacht. Sie legten ein Kabel, welches die Halbschranken und die Rotlichtanlage bei Cappel steuert, auf die Schienen der eingleisigen Strecke zwischen Cuxhaven und Bremerhaven. Die Kabel wurden von durchfahrenden Zügen der EVB durchtrennt.

Die Straftaten ereigneten sich am 21.09. gegen 21:00 Uhr und am 22.09.2019 gegen 13:00 Uhr am Bahnübergang der K 71 an der Wurster Nordseeküste. Die Cappeler Bahnhofstraße führt von Cappel nach Midlum. In der Folge blieben die Halbschranken geschlossen und das Rotlich angeschaltet. Erst ein Techniker der Bahn konnte die Kabel reparieren.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421 / 162 995

