POL-PDLD: Zeugen nach Raubüberfall auf Avia Tankstelle in Rheinzabern gesucht

Rheinzabern (ots)

Wie berichtet war am Freitag den 29.11.19 gegen 20.15 Uhr die Avia Tankstelle in Rheinzabern von zwei maskierten und bewaffneten Tätern überfallen worden. Die bisherigen Ermittlungen erbrachten bislang keine konkreten Hinweise auf die Täter. Die Täter waren nach der Tat mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet. Ihre Flucht konnte aufgrund von Zeugenaussagen teilweise nachvollzogen werden. Demnach flüchteten die Täter über die Römerbadstraße in Rheinzabern und weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit über Wirtschaftswege vorbei am Ohmerhof in Richtung B9. In Höhe der Anna Kapelle verliert sich dann ihre Spur. Wie bekannt, kam den Tätern dort auch ein Fahrzeug entgegen. Der Fahrer wird dringend als Zeuge gesucht. Ihm müsste das mit stark überhöhter Geschwindigkeit geführte Fluchtfahrzeug aufgefallen sein. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau oder jeder örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

