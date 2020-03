Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Bäckerei - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Aachen (ots)

Heute (12.03.2020), kurz nach Mitternacht, warf ein Einbrecher das Schaufenster einer Bäckerei in der Krämerstraße ein und stieg durch die beschädigte Scheibe in das Ladenlokal. Er entwendete aus der Kasse die Bargeldkassette und floh anschließend mit seiner Beute. Aufmerksame Zeugen des Vorfalls riefen die Polizei. In Tatortnähe konnten die Beamten einen tatverdächtigen Mann festnehmen; er führte die gestohlene Kassette und das Bargeld noch mit sich. Der wegen gleichgelagerter Fälle bereits strafrechtlich in Erscheinung getretene 34- jährige Aachener wird nun einem Haftrichter vorgeführt. (pw)

Polizei Aachen