Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Esch (ots)

Am Sonntag, den 26.04.2020, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der L 47, Höhe der BAB A 1 Anschlussstelle Salmtal ein Verkehrsunfall durch Fehler beim Abbiegen. Der Unfallverursacher befuhr die L 47 in Richtung Klausen und beabsichtigte, auf die BAB Richtung Koblenz aufzufahren. Hierbei übersah er den entgegen kommenden Pkw und kollidierte mit diesem. Im entgegen kommenden Pkw wurden drei Personen leicht verletzt, u.a. ein sechs Jahre altes Kind. Der Unfallverursache wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden und mussten daher abgeschleppt werden. Im Einsatz war ein Rettungsteam des DRK, die SM Wittlich und die Polizei Wittlich.

