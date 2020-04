Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorrad gestohlen

Neef / Mosel (ots)

Ein Anwohner aus Neef hatte sein Motorrad in einer Internetplattform zum Verkauf angeboten. Am Sonntag dem 26.04.20 um 14:00 Uhr erschien daher ein mutmaßlicher Käufer um das Motorrad zu kaufen. Als dieser dann vorgab eine Probefahrt machen zu wollen, flüchtet er mit dem Krad in Richtung Cochem. Da zuvor keine Personalien ausgetauscht wurden, ist die Identität des Täters unbekannt. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine rote DUCATI, 1299 Panigale. Der Wert des entwendeten Motorrades wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizei in Zell erbeten

