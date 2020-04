Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Entsorgung von Bauschutt in der Umwelt

Dackscheid (ots)

Seit dem vergangenen Winter 2019 bis zum Donnerstag, den 23.04.2020, kam es zu einer illegalen Abfallentsorgung in der Nähe der Ortslage Dackscheid. Dabei entsorgten bisher unbekannte Täter Abfall in Form von Geäst, Tontafeln, Türen und diversem Bauschutt an einem Bachlauf eines privaten Waldgrundstücks nahe dem Coumontshof. Besonders fielen im Abfall eine Holztür, aus der Kreise geschnitten wurden und Reste einer alten Waschbetontreppe, auf.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

