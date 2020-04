Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zell (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2020, befuhr gegen 19.50 Uhr ein Kradfahrer in Alf die B 49 in Richtung Cochem. Ortsausgangs kommt der 22jährige Kradfahrer ins Rutschen und stößt gegen eine linkseitige Gartenmauer. Durch den Aufprall kommt der Fahrer und seine 19 jährige Sozia zu Fall und verletzen sich.

Beide Personen werden zur Behandlung durch das DRK ins Krankenhaus nach Zell verbracht. Sie haben nach jetzigen Erkenntnisstand wohl nur leichte Verletzungen.

