POL-PDWIL: Brand einer Wiese zwischen Kinderbeuern und Hetzhof

Kinderbeuern (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Kinderbeuern, 25. April 2020 ------------------------------------------------------------

Brand einer Wiese

Am Samstag, 25. April 2020, gegen 15:15 Uhr, wurde die Polizei Wittlich über die Rettungsleitstelle über einen Brand einer Wiese in der Gemarkung Kinderbeuern in Kenntnis gesetzt. Die Brandstelle befand sich an einem Feldweg zwischen den Ortslagen Kinderbeuern und Hetzhof. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatten die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren aus Kinderbeuern, Hetzhof und Bengel, die mit insgesamt 42 Feuerwehrleuten im Einsatz waren, den Brand bereits gelöscht. Durch den Brand verbrannten etwa 30 m² Gras auf einer Viehweide. Eine Brandursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

