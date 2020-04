Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Autofahrer durch Verkehrsteilnehmer gemeldet

Bernkastel-Kues (ots)

Am 25.04.20 fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gegen 01:00 Uhr in Ürzig ein vor ihm fahrender Mercedes auf, welcher in verkehrsunsicherer Weise geführt wurde. Aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens konnte dann der Fahrer des PKW an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige und dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen.

