Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unter Drogeneinfluss gefahren

Traben-Trarbach (ots)

Am Samstag, dem 25.04.20, gegen 02.20 Uhr wurde in Traben-Trarbach ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg kontrolliert, nachdem er einer Streife aufgefallen war, weil er in eine gesperrte Straße fahren wollte. Es wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis ein. Zudem hatte er noch eine geringe Menge Drogen dabei, welche sichergestellt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

