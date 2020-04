Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 24.04.2020

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrer flieht nach Unfall

Ort: Daun, Mainzer Straße

Zeit: 23.04.2020, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem in der Mainzer Straße abgestellten Ford Focus und beschädigte die Fahrerseite des Autos. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unbekannt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

Ereignis: Flächenbrand

Ort: Sarmersbach

Zeit: 23.04.2020, 19.00 Uhr

Die Feuerwehren aus Sarmersbach und umliegenden Gemeinden mussten am gestrigen Abend zu einem Brand an der K 40 ausrücken. Ein trockenes, mit Laub bedecktes Gelände von mehreren Quadratmetern, war durch noch ungeklärte Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehrleute konnten durch schnelles Eingreifen und Ablöschen ein größeres Ausbreiten des Feuers verhindern.

