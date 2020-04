Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollbrand eines Holzschuppens.

Wittlich (ots)

Am Donnerstagabend, den 23.04.2020, gegen 22:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen eines alten Winzerhauses in Osann-Monzel in Brand. Das Feuer wurde von einem aufmerksamen Nachbarn gemeldet, dessen Haus unmittelbar an den brennenden Schuppen grenzt. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand sowohl der Schuppen als auch das Dach eines alten Backhauses in Flammen. Durch massiven Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein höherer Sachschaden. Personen kamen glücklicher Weise nicht zu Schaden.

Insgesamt waren die Rettungskräfte des DRK, die Feuerwehren Osann-Monzel, Platten, Salmtal, Wehrleitung, Führungsstaffel VG, Atemschutz und der Verbandsbürgermeister Wittlich-Land sowie die Polizei Wittlich im Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an.

