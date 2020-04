Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 23.04.2020

Daun (ots)

Ereignis: Feuer verursacht hohen Schaden

Ort: Lissendorf, Kirchstraße

Zeit: 22.04.2020, 19.50 Uhr

Wehrleute aus Lissendorf und umliegenden Ortschaften bekämpften am Mittwochabend gemeinsam den Brand eines Wohnhauses in der Kirchstraße. Einen Vollbrand konnten die herbeigeeilten Helfer jedoch nicht mehr verhindern. Der Eigentümer wurde bei dem Ereignis durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Nachdem er durch ein lautes Geräusch auf den Brand aufmerksam wurde, versuchte der 76-Jährige zunächst das entstandene Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Am Haus entstand ein geschätzter Schaden in 6-stelliger Höhe. Beamte der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen zur Ursache auf.

