Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fensterscheibe an Stadtbibliothek zerstört

Ahaus (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch ein circa drei Quadratmeter großes Fenster der Stadtbibliothek in Ahaus so stark beschädigt, dass es ausgetauscht werden musste. Das Fenster liegt an der Gebäudeseite, die zum Bernsmannskamp weist. Die Tat muss sich zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

