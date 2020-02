Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf dem Paßkamp

Rhede (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher auf der Straße Paßkamp. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr, hatte er oder sie einen grauen Pkw Kia Rio angefahren und sich dann entfernt, ohne den gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

