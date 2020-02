Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Borken (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war am Donnerstag ein junger Mann mit einem Motorroller aus Heiden unterwegs. Polizeibeamte hatten den 17-Jährigen kontrolliert, als er am Vormittag die Straße "Im Piepershagen" in Borken befuhr. Er zeigte den Polizeibeamten eine Mofaprüfbescheinigung vor, die maximal für ein Mofa zulässig ist. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich allerdings um ein Kleinkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 50 km/h. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

