Polizei Gütersloh

POL-GT: Arbeitsfahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwischen Dienstag (04.02.) und Mittwoch (05.02.) wurden in Harsewinkel im Ortsteil Greffen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen.

Aus einem Fiat-Transporter wurden am Abend oder in der Nacht an der Beelener Straße diverse Arbeitsmaschinen entwendet. Ebenso wurde Werkzeug aus einem Opel an der Straße Viggens Wiese und aus einem Ford Transit an der Kolpingstraße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Ortsteil Greffen Verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

