Polizei Gütersloh

POL-GT: Weiterer Einbruch an der Holter Straße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Neben den bereits am Dienstag veröffentlichten Einbrüchen in Schloß Holte-Stukenbrock in der Nacht zu Dienstag (03.02., 21.00 Uhr bis 04.02., 08.00 Uhr) ist es zu einem weiteren versuchten Einbruch an der Holter Straße gekommen.

Unbekannte versuchten vergeblich die Scheibe eines Kaufhauses an der Holter Straße einzuwerfen. Sie gelangten nicht in die Innenräume.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Ursprüngliche Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4510465 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4510583

