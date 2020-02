Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Geschädigter eines Unfalls unbekannt

Bocholt-Holtwick (ots)

Am Mittwochabend setzte ein Autofahrer seinen Pkw gegen 20.00 Uhr auf der Straße Hoves Esch zurück und berührte dabei leicht einen anderen Pkw. Der Autofahrer konnte zunächst an beiden Autos keinen Schaden feststellen und ließ die Sache zunächst auf sich beruhen. Nachdem er am nächsten Tag an seinem Pkw im Bereich der Kollisionsstelle doch einen kleinen Schaden feststellte, meldete er den Vorfall bei der Polizei. Von dem anderen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein helles Fahrzeug handelt. Der oder die Geschädigte kann sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 melden.

