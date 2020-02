Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorroller gestohlen

Bocholt (ots)

Zwei Minuten reichten dem bzw. den Tätern am Donnerstagabend, um einen Motorroller zu stehlen. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Motorroller der Marke Kwan Yang gegen 19.35 Uhr vor dem Haupteingang des Baumarktes an der Werther Straße abgestellt und das Geschäft betreten. Als er nach ca. zwei Minuten zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Rollers feststellen. Hinweise zu dem Täter bzw. den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

