Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit "frisiertem" Motorroller unterwegs

Vreden (ots)

Die Mofaprüfbescheinigung reichte nicht: Auf seinem motorisierten Untersatz musste ein Jugendlicher am Donnerstagmorgen in Vreden verzichten. Polizeibeamte hatten das Fahrzeug sichergestellt. Dafür gab es gute Gründe: Der Motorroller wies nicht nur eine Reihe von Mängeln auf, etwa in Form fehlender Rückspiegel und eines abgefahrenen Profils am Hinterreifen. Hinzu kamen technische Manipulationen - der Roller war "frisiert" worden, um ein höheres Tempo herauszuholen. Offensichtlich hatten dem Jugendlichen die zulässigen 25 km/h nicht ausgereicht - allerdings lässt seine Mofaprüfbescheinigung nicht mehr zu. Deshalb sieht sich der 15-Jährige Vredener auch einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegenüber.

