Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unbekannter zersticht Autoreifen

Gescher (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Gescher: Als sie am Dienstagvormittag zu ihrem parkenden Wagen zurückkehrte, fand sie daran zwei zerstochene Reifen vor. Das Auto hatte zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz der städtischen Bücherei an der Eschstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell