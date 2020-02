Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Beim Einscheren stoßen Spiegel zusammen

Velen (ots)

In eine gefährliche Situation mündete das Überholmanöver eines Autofahrers am Donnerstag in Velen-Ramsdorf. Der Unbekannte befuhr gegen 07.30 Uhr der Dlugoleka-Ring aus Richtung Borkener Straße kommend in Richtung Weseker Straße. Der Fahrer überholte einen vorausfahrenden Lkw und schaffte es nur noch knapp, vor dem entgegenkommenden Wagen einer 37-jährigen Velenerin wieder einzuscheren. Die beiden Außenspiegel zusammen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

