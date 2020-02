Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unter Alkoholeinfluss Sachschaden verursacht

Heiden (ots)

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Mittwoch in Heiden einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht. Der 40-Jährige hatte gegen 11.00 Uhr auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs Südring/Lembecker Straße mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen beschädigt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Meppener unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test deutete auf einen Blutalkoholwert von 2,8 Promille hin. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

