POL-OH: Trekkingrad entwendet - Telefon und Bestellgerät bei Einbruch in Gaststätte gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert

Trekkingrad entwendet

FULDA. Am Mittwoch (13.11.), zwischen 8:45 Uhr und 12:45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße "Esperantoplatz" ein schwarzes Trekkingrad "Morrison T 4.0" im Wert von rund 500 Euro. Das Fahrrad war im Bereich des Treppenaufgangs zum Hallenbad abgestellt worden und mittels Schloss gesichert.

Telefon und Bestellgerät bei Einbruch in Gaststätte gestohlen

PETERSBERG. Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag (14.11.) in eine Gaststätte in der Straße "Propsteihof" ein. Dabei entwendeten sie ein Telefon und ein elektrisches Bestellgerät in noch unbekanntem Wert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter über ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Der Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert

FULDA. In der Zeit von Mittwochabend (13.11.) bis Donnerstagnachmittag (14.11.) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Görresstraße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

