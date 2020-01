Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Diebstahl eine Aufbewahrungskiste für Zeitungen

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in Betzdorf, Alsbergstraße, eine verschließbare Kiste aus Metall, welche zur Bereitstellung von Zeitungen diente. Die Kiste war im Bereich der Bushaltestelle am Anfang der Alsbergstraße aufgestellt. Der Tatzeitraum lag von Freitag, den 24.01.2020 bis Samstag, den 25.01.2020. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

