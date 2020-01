Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Verkehrsunfall mit Flucht

Friedewald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Friedewald entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 07:42 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit einem Lkw die Landesstraße 285 von Daaden kommend in Richtung Friedewald. Es kam zu einem Spiegelunfall mit einem entgegenkommenden Lkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Daaden fort. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

