Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit LKW

Neuwied (ots)

Am Freitag, 31.01.2020, 09:52 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen dem Ortsteil Feldkirchen und der Gemeinde Leutesdorf gemeldet. Ein LKW kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Begrenzungsmauer. Durch den Verkehrsunfall mußte die B 42 kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Die Unfallaufnahme läuft aktuell noch. Es wird nachberichtet. Wir bitten daher von aktuellen Presseanfragen bei der Dienststelle in Neuwied abzusehen.

