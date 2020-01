Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eslohe (ots)

Am Silvestermorgen gegen 09:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger aus Lennestadt die B55 aus Rt. Eslohe kommend in Richtung Cobbenrode. In einer Linkskurve geriet er aufgrund von Eisglätte ins Schleudern, drehte sich und rutschte in den Gegenverkehr. Hier prallte er mit dem Heck gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug einer Fahrerin aus Olpe. Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin in diesem Fahrzeug leicht. Der Sachschaden wurde mit 2500,-EUR beziffert. (Mo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell