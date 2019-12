Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Fahrzeugkontrolle festgenommen

Arnsberg (ots)

Zivile Ermittler der Polizei kontrollierten am Freitagmittag gegen 14.00 Uhr drei georgische Männer und deren Wagen mit polnischem Kennzeichen in der Wannestraße. Gegen den 30-jährigen Fahrer aus Suhl in Thüringen erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Drogen stand während er das Fahrzeug führte. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer Fahrzeugdursuchung konnten die Beamten über 50 Zigarettenschachteln, diverse Playstationstore-Karten und andere Gegenstände finden. Außerdem fanden die Ermittler Einbruchswerkzeug. Der Fahrer und seine 23- und 31-jährigen Mitfahrer aus Georgien wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

