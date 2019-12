Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Totalschäden nach Vorfahrtverletzung

Offenburg (ots)

Mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 33.000 Euro endete am Dienstagmorgen ein Unfall auf der Schweighausenstraße. Kurz nach 10 Uhr missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen ein 27 Jahre alter Mann am Steuer eines Zustellungsfahrzeuges, auf der Schweighausenstraße in nördlicher Richtung fahrend, die Vorfahrt eines 66 Jahre alten Opel-Fahrers der auf der Straße "Verbandsklärwerk" unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Insassen leicht verletzt.

/rs

