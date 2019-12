Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Am Samstag, zwischen 18:30 und 21:30 Uhr, hebelten Einbrecher eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses im Heidegger Weg auf. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Hierzu können noch keine Angaben gemacht werden.

Sundern: Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, in der Zeit zwischen 14:30 und 21:30 Uhr, durch Aufhebeln des Toilettenfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus im Heidegger Weg. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.

Sundern: Ebenfalls im Heidegger Weg wurde am Samstag, in der Zeit zwischen 03:30 und 22:00 Uhr, eine Terrassentür aufgehebellt, um in ein Wohnhaus einzubrechen. Es können noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Hinweise zu den drei Einbrüchen nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Am Samstag, in der Zeit zwischen 17:15 und 21:15 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen. In der Wohnung wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Olsberg: Mit einem nachgemachten Schlüssel verschaffte sich der Ex-Freund am Samstag, zwischen 03:00 und 09:00 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Langenberg. Er entwendete zwei Autoschlüssel und einen Wohnungsschlüssel. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

