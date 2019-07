POL-RE: Dorsten: Verkehrsunfall im Gemeinde-Dreieck

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Dienstag, um 13:10 Uhr, wartete eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Velen auf der Borkener Straße in Fahrtrichtung Norden an einer roten Ampel in Höhe der Kreuzung zur Halterner Straße/Bismarckstraße. Eine 51-jährige Pkw-Führerin aus Dorsten wartete ebenfalls bei Rotlicht auf der Halterner Straße in Richtung Westen. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhren die sich kreuzenden Fahrzeugführerinnen gleichzeitig in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführerinnen verletzten sich leicht. Die 50-jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Teilweise liefen Betriebsstoffe aus, die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab. Es entstand 8.000 Euro Sachschaden.

