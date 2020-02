Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wagen mutwillig beschädigt

Borken (ots)

Den Seitenspiegel eines parkenden Autos hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Borken abgetreten. Zu der Tat war es an der Borkenwirther Straße im Ortsteil Weseke gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

