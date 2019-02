Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall durch ungesichertes Fahrzeug

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Samstagvormittag stellte eine 47-Jährige ihren VW an einem Steigungsstück in der Straße Habbecke in Oberelspe ab und stieg aus. Kurz darauf bemerkte sie, dass das Fahrzeug zurück rollte. Sie versuchte, die Fahrertür zu öffnen, um in das Fahrzeug zu gelangen. Dies misslang jedoch und sie stürzte zu Boden. Das Fahrzeug rollte noch ein Stück die Straße hinab, prallte gegen das Halteseil eines Telefonmasten und kam letztlich auf einem dortigen Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass weder die Handbremse des Fahrzeugs angezogen, noch ein Gang eingelegt war. Die Unfallverursacherin wurde ins Krankenhaus nach Altenhundem transportiert, wo sie stationär verblieb. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 EUR.

