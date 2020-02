Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt-Holtwick (ots)

Am Donnerstag drangen Einbrecher zwischen 18.20 Uhr und 20.05 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Hoves Esch ein. Der oder die Täter hatten dazu die Tür zum Wintergarten aufgebrochen und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Konkrete Angaben zur Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

