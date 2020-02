Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Brandalarm in Seniorenheim

Achern (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten am frühen Mittwochmorgen in die Josef-Wurzler-Straße, nachdem dort ein Brandalarm in einem Seniorenwohnheim ausgelöst hatte. Gegen 3:50 Uhr war es im ersten Stock zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, woraufhin eine diensthabende Mitarbeiterin vorsorglich mehrere Bewohner aus umliegenden Zimmern in Sicherheit brachte. Wie sich jedoch herausstellte, sorgte nur eine geplatzte Leuchtstoffröhre für Qualm und den folgenden Einsatz. Die Absuche der Feuerwehr Achern mittels Wärmebildkamera erbrachte keine weiteren Hinweise auf offenes Feuer, sodass nach einem Belüften des Ganges der Einsatz beendet werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell