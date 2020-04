Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Waldfläche

Winterspelt (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2020, ist es am Abend durch bisher unbekannte Gründe zum Brand einer Waldfläche gekommen. In der Nähe zur Ortslage Eigelscheid brannte eine Fläche von ca. 1000 qm.

Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Winterspelt, Habscheid, Bleialf, Schönecken und Prüm konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, bevor dieser sich auf weitere angrenzende Waldflächen ausdehnen konnte.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

