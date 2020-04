Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.04.2020

Daun (ots)

Ereignis: Sachbeschädigung

Ort: Pelm, Berlinger Bachtal

Zeit: 18.04.2019, 20.00 Uhr

Wie die Polizei Gerolstein mitteilt, wurden am Samstag, 18.04.2020, 20 Uhr, 2 Mädchen und ein Junge bei der mutwilligen Zerstörung der Fußgängerbrücke über den Berlinger Bach in Pelm beobachtet. Die Brücke befindet sich in Höhe des Fahrradweges zwischen Pelm und Berlingen nahe der Schranke. Die 3 Jugendlichen waren laut Zeugen 10-13 Jahre alt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260

Ereignis: Flächenbrand

Ort: Waldkönigen, Grasfläche neben der L 68

Zeit: 21.04.2019, 16.20 Uhr

Vermutlich eine glimmende Zigarettenkippe, die von einem unachtsamen Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, löste den Einsatz der Feuerwehren aus Waldkönigen, Daun und Dockweiler aus. Neben der L 68, Gemarkung Waldkönigen, war ein Flächenbrand auf der trockenen Gras-bzw. Baumfläche neben der Fahrbahn entstanden. Den brachten die ca. 30 Wehrleute schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. An dieser Stelle warnt die Polizei nochmals zur erhöhten Achtsamkeit. Die aktuelle Trockenheit ist mit einer hohen Brandgefahr verbunden!

